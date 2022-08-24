Денис Титов на чемпионате "Молодые профессионалы" выступит в компетенции "Геопространственные технологии"

Денис Титов представляет Тюменскую область в компетенции "Геопространственные технологии" в финале Х Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который состоится с 8 по 12 сентября.

Денис попал в движение "Молодые профессионалы" благодаря увлечению проектированием в Автокад. Он студент второго курса направления "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов", тренируется под руководством эксперта Дмитрия Корюкина.

"Меня спросили: хочешь в геодезии поучаствовать? Я не отказался. И вот как-то так вышло с первого раза стать победителем регионального чемпионата! Я тогда еще не знал, куда меня занесет. Тренировки особых затруднений не вызывают, на них можно, так сказать, и отдохнуть. Настрой на финал серьезный, никаких страхов по этому поводу не испытываем! - рассказал Денис.

Нацфинал "Молодые профессионалы" - это самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства по стандартам Агентства развития навыков и профессий среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. В финале за звание лучшего будут бороться более 1000 конкурсантов по 66 компетенциям.