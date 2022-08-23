Поддержка талантов – приоритетная задача допобразования

В Тюмени состоялась традиционная конференция работников дополнительного образования Тюменской области. В этом году масштабная дискуссия стала одной из площадок форума системы основного общего образования "Призвание-2022" и была посвящена обсуждению перспектив развития дополнительного образования в регионе.

В Тюменской области реализуются общественно важные инициативы: созданы региональные и муниципальные модельные центры дополнительного образования, введена система ПФДО, для записи в кружки и секции создана единая платформа "Навигатор дополнительного образования Тюменской области".

"Идет активное внедрение новой региональной модели приема в учреждения, которая позволит большему количеству детей получить дополнительное образование за счет бюджетных средств. Благодаря комплексной работе по улучшению качества и доступности услуг количество участников Региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области за последние годы выросло вдвое, а по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 84% родителей удовлетворены качеством дополнительного образования в регионе", - отметил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Впервые обсуждение перспектив развития дополнительного образования развернулось на шести площадках. Дискуссии были посвящены основным целям и приоритетным задачам, которые необходимо реализовать до 2030 года. В работе секций по естественнонаучной, технической, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и художественной направленностям, а также в панельной сессии приняли участие 350 специалистов сферы дополнительного образования. Более 600 человек из муниципалитетов региона смогли подключиться к обсуждению в онлайн-формате.

"Новая концепция развития дополнительного образования предполагает ряд нововведений. Например, ребенок воспитывается не через беседы и лекции, а путем получения собственного опыта, через проживание эмоций, ситуаций и получение информации из первоисточника", - отметила на панельной сессии Оксана Савинова, начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

По завершении сессии состоялось торжественное вручение знаков одаренным подросткам региона, которые входят в Региональную базу данных талантливых детей и молодежи. По словам Евгения Хромина, поддержка юных талантов является приоритетной задачей и придает стимул к дальнейшему развитию.

"На мой взгляд, успех – это результат упорного труда. Я очень рада, что все мои старания и усилия, которые я вложила в достижение поставленных целей, были замечены. Я получила признание и отмечена почетным для меня знаком", - поделилась эмоциями ученица Викуловской средней школы, победительница олимпиад Милана Богомазова.

В ближайшее время отличительные знаки получат и другие ребята, проживающие в муниципалитетах области. Кроме того, за добросовестную работу благодарственными письмами были отмечены сотрудники сферы дополнительного образования региона.