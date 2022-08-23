20 502 человека приняли участие в обсуждении тюменского межвузовского кампуса

15:05 23 августа 2022
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В будущем межвузовском кампусе планируется создать 5 100 мест для проживания студентов, преподавателей и научных сотрудников. В Тюмени продолжается обсуждение идей по его наполенению.

На первом этапе были собраны предложения. Сейчас каждый выбирает идею, которая ему по душе. 73% пользователей проголосовали за бюджетное кафе, 61% - за спортивно-оздоровительный комплекс, 57% - за парковую зону. Среди популярных предложений — музей технологий, океанариум, планетарий, смотровые площадки и современные учебные аудитории.

Идеи интересные, они точно могут сделать пространство тюменского кампуса уникальным. Непростая задача для архитекторов - учесть их в проекте. Будем искать варианты", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. 

Голосование на сайте тюменскийкампус.рф продолжается.

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