20 502 человека приняли участие в обсуждении тюменского межвузовского кампуса

В будущем межвузовском кампусе планируется создать 5 100 мест для проживания студентов, преподавателей и научных сотрудников. В Тюмени продолжается обсуждение идей по его наполенению.

На первом этапе были собраны предложения. Сейчас каждый выбирает идею, которая ему по душе. 73% пользователей проголосовали за бюджетное кафе, 61% - за спортивно-оздоровительный комплекс, 57% - за парковую зону. Среди популярных предложений — музей технологий, океанариум, планетарий, смотровые площадки и современные учебные аудитории.

Идеи интересные, они точно могут сделать пространство тюменского кампуса уникальным. Непростая задача для архитекторов - учесть их в проекте. Будем искать варианты", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Голосование на сайте тюменскийкампус.рф продолжается.