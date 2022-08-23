97 детей из ДНР отдохнут в тюменском "Энергетике"

15:45 22 августа 2022
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Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen

97 детей из Донецкой Народной Республики приняла на последнюю летнюю смену Тюменская область.

Ребята стали участниками "Университетской смены" в оздоровительно-образовательном центре "Энергетик". По учебно-познавательному направлению "Культурный код" они познакомятся с культурой и историей России. Их ждут научно-популярные лекции от преподавателей Тюменского Государственного университета, тематические мастер-классы, а также игры на сплочение.

Смена продлится до 29 августа.

Теги: ДНР , каникулы , летний отдых
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