97 детей из ДНР отдохнут в тюменском "Энергетике"

97 детей из Донецкой Народной Республики приняла на последнюю летнюю смену Тюменская область.
Ребята стали участниками "Университетской смены" в оздоровительно-образовательном центре "Энергетик". По учебно-познавательному направлению "Культурный код" они познакомятся с культурой и историей России. Их ждут научно-популярные лекции от преподавателей Тюменского Государственного университета, тематические мастер-классы, а также игры на сплочение.
Смена продлится до 29 августа.
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