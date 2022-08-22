Известный бодибилдер приглашает тюменцев на встречу

Фото - https://t.me/dfksdo72

23 августа в календаре отмечено как День бодибилдинга. В честь этого праздника, а также в рамках проекта "Земля больших людей", в конференц-зале "Юпитер" отеля Vostok пройдет встреча с почётным гражданином Тюмени Евгением Колтуном. Начало мероприятия в 18:00.

Евгений Исидорович Колтун - личность легендарная. Имя основателя тюменского атлетического клуба "Антей" известно во всем мире. В этом году "Антею" исполнилось 55 лет. За историю его существования спортсменами клуба было завоевано более 250 медалей разного достоинства. На счету также 20 выигранных чемпионатов мира, 16 золотых медалей чемпионата Европы. 69 раз воспитанники клуба становились чемпионами России.

С историей клуба гостей мероприятия познакомит фильм, показ которого войдет в программу. Также каждый желающий сможет пообщаться с Евгением Исидоровичем. Записаться можно здесь.