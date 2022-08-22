Каждый пятый тюменец испытывает стресс перед Днем знаний

День знаний — стресс для каждого пятого родителя в Тюмени, 4 из 10 работающих планируют отпрашиваться или брать выходной, чтобы проводить ребенка в школу, сообщает результаты очередного опроса SuperJob.ru.

Каждый пятый родитель в Тюмени признался, что испытывает стресс перед 1 сентября в связи с началом учебного года (19%). Матери испытывают стресс вдвое чаще отцов. 43% работающих родителей будут брать отпуска и отгулы, чтобы присутствовать на линейках, при этом 23% планируют взять день отпуска или за свой счет, еще 20% собираются отпроситься на полдня.

Матери тревожатся и планируют сопровождать детей на линейку чаще отцов. Молодые родители — чаще более опытных. Те, в чьих семьях подрастают ученики 1—5 классов, — чаще родителей обучающихся в 6—11 классах.

Согласно опросу работодателей, 4 из 10 тюменских компаний предоставляют родителям школьников выходной день 1 сентября: 13% официально, 28% — неофициально. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в преддверии Дня знаний приняли участие родители школьников и представители работодателей из Тюмени.