В Ялуторовском музее появился рояль Балакирева

Уникальный музыкальный инструмент, на котором, по преданию, мог играть русский композитор, руководитель "Могучей кучки" Михаил Балакирев, прибыл в Ялуторовск из Санкт-Петербурга. 19 августа рояль впервые зазвучал в купеческой гостиной музея "Торговые ряды", сообщается на сайте музейного комплекса.

"Музейным сотрудникам первым удалось прочувствовать всю значимость этого важного исторического события, и не только для музея, но и для города Ялуторовска в целом. Знаменитые горожанки XIX в.: Е.Г. Мамонтова, М.К. Муравьева-Апостол с воспитанницей Гутенькой, Анисья Балакшина, роли которых они исполнили, прикоснулись к клавишам прошлого". - отмечается в сообщении.

Рояль изготовлен в конце XIX века в мастерской Франц-Адольф Мюльбаха, многие знатоки музыки и музыкальных инструментов, ознакомившись с роялями Мюльбаха, отмечали их превосходные качества: "звук светлый, металлический (главное условие для концертного рояля), совершенная ровность на протяжении семиоктавной клавиатуры…". Музею инструмент подарила жительница Санкт-Петербурга Е.В. Павлович. По ее словам, рояль многие годы принадлежал семье потомственных петербуржцев, по преданию, инструмент передал талантливому музыканту, который учился в Петербургской консерватории, сам Михаил Балакирев - русский композитор, руководитель "Могучей кучки".