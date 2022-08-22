В Тюменской области начал работу единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки

Единый социальный телефон 6-8888-6 прекратил работу, теперь консультирование граждан по вопросам мер социальной поддержки ведется через Единый контакт-центр 8-800-600-00-00. Номер бесплатный.

В Едином контакт-центре жители Тюменской области могут получить консультацию специалистов о порядке предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат.

Функции Единого контакт-центра позволят автоматизировать работу операторов государственных учреждений, повысить их эффективность и сократить время ответа на запросы граждан без потери качества предоставляемой информации.

Работа Единого контакт-центра построена по принципу нескольких линий: на первой линии звонок принимает виртуальный голосовой помощник, который отвечает на типовые запросы и при необходимости соединяет клиента с оператором второй линии. Если для ответа требуется персонифицированная информация, содержащаяся в региональных базах данных, звонок переадресовывается оператору – сотруднику профильного ведомства региона проживания обратившегося. Бот принимает звонки круглосуточно, операторы работают в режиме рабочего времени учреждений.