Издание Тюменской областной научной библиотеки вошло в лонг-лист "Авторского знака"

Сборник "Тюменская область в годы Великой Отечественной войны: указатель литературы по материалам газет "Красное знамя" и "Тюменская правда" за 1941–1945 гг.", выпущенный отделом краеведения Тюменской областной научной библиотеки имени Дмитрия Ивановича Менделеева, прошел первый этап отбора II Всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек "Авторский знак". Он вошел в "длинный список".

Конкурс проходит с февраля по октябрь 2022 года и оценивает материалы библиотек страны за предыдущие два года. В этом году на "Авторский знак" поступила 161 заявка из 52 регионов, 140 изданий были допущены к конкурсу, среди них три — из Тюменской области:

• "Тюменская область в годы Великой Отечественной войны: указатель литературы по материалам газет "Красное знамя" и "Тюменская правда" за 1941–1945 гг." (Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева);

• "В помощь краеведу: материалы к календарю знаменательных и памятных дат Тюменской области на 2022 год" (Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева);

• "Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат Абатского района — 2020" (Центральная районная библиотека, структурное подразделение МАУК Абатского района "ЦКДО "Исток").

Конкурсная комиссия рассмотрела материалы и сформировала "длинный список" (лонг-лист), в него в номинации "Библиографические указатели" из 29 изданий, допущенных к конкурсу, вошло 12, в том числе указатель литературы, подготовленный сотрудниками Тюменской областной научной библиотеки. Посмотреть его можно по ссылке: http://www.tonb.ru/activities_and_events/detail.php?ELEMENT_ID=32353&SECTION_ID=312&sphrase_id=39694.

На втором этапе конкурса будет определен "короткий список" (шорт-лист), его участники в дальнейшем поборются за победу. Подведение итогов и награждение призеров пройдут на XXIII Всероссийском научно-практическом семинаре "Проблемы краеведческой деятельности библиотек" с 3 по 7 октября в Тамбове. В следующий раз "Авторский знак" будет проводиться в 2024 году.