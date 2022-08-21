Эксперт рассказал, на какие меры поддержки могут рассчитывать тюменцы при поиске работы

Воспользоваться услугами центров занятости могут не только безработные и ищущие работу граждане, но и те, кто находится под риском увольнения. У них есть возможность пройти профессиональное переобучение или трудоустроиться на временные рабочие места. Об этом корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" рассказала Оксана Астафьева, директор кадрового центра "Работа России" в Тюменской области.

- Есть и меры, направленные на стимулирование работодателей. Например, субсидии бизнесу на трудоустройство отдельных категорий молодежи до 30 лет, а также граждан Украины, ЛНР и ДНР. Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев, - поделилась специалист.

Что касается граждан ЛНР и ДНР, то на сегодняшний день в Тюменскую область прибыло 954 человека с этих территорий и Украины. Граждан трудоспособного возраста – 213. Из них уже трудоустроено 94 человека.

- Предложения по вакансиям зависят от имеющегося уровня образования кандидата и опыта работы. Большое количество предприятий заявили о готовности принять на работу граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. В их число входят УГМК-Сталь, АО "Стальмост", Тюменская домостроительная компания, УК "Перспектива", АО "Продо Тюменский бройлер", Интеко МС и другие, - резюмировала Оксана Астафьева.