Новые удобрения для сельского хозяйства разработали в Тюмени

Известный аграриям гуминовый препарат "Росток"- тюменского производства. Его сейчас впервые испытывают на полях Азербайджана. Рост овощей в Баку стимулируют тюменским препаратом. Результаты испытаний покажет осень. Это первое масштабное сотрудничество с зарубежьем. Интерес аграриев связан с санкциями, новыми экономическими условиями в мире и экологичностью продукта.

Торф, вода и немного химических реактивов - это всё, что нужно для тюменского стимулятора роста культур. Сырьё местное. Зависимость от импорта только в

производстве упаковки. Бумага, краска и тара - с иностранными добавками. Но это пока. Компания "НПЦ "Эврика" - резидент Тюменского технопарка. И его эксперты в курсе всех тонкостей.

"Мы индивидуально подходим к резидентам, смотрим потребности и какие ресурсы можно использовать. Если мы сейчас говорим о том, что нам необходимо развивать импортозамещение, значит, мы будем искать для них каналы, возможности использовать продукты наших российских

поставщиков", - рассказала Вслух.ру руководитель бизнес-инкубатора Тюменского технопарка Мария Радион.

Это актуально и для новой продукции. Тюменцы сейчас готовят к реализации ещё три новых препарата. Их только зарегистрировали.

"Один препарат будет влиять на плодородие почвы. Его вносят в почву по весне, либо осенью для улучшения плодородия. И ещё два препарата для стимуляции роста. Но они разные. Для разной среды. Один — для кислой, другой — для щелочной", - рассказала о новинках исполнительный директор "НПЦ "Эврика" Валентина Грехова.