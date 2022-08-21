Тюменка готовится принять участие в Играх ГТО

С 5 по 9 сентября во Владивостоке на острове Русский состоится первый Открытый Кубок Дальнего Востока "Игры ГТО 2022", участницей которого станет и тюменская спортсменка.

Состязания будут проходить на "Арене ГТО". Для участия в играх отбор прошли 32 мужчины и 12 женщин со всей России. В их числе представительница Тюмени и Тюменской области Анна Иванова. В свои 19 лет Анна уже имеет внушительный спортивный опыт и достижения. Она – чемпионка России по функциональному многоборью, мастер спорта по спортивной гимнастике, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике и функциональному многоборью. Девушка учится в Тюменском индустриальном университете, работает и тренируется в кроссфит-зале Neft.

На играх ГТО Анна – единственная спортсменка из нашего региона, ставшая одной из 44 сильнейших атлетов страны, сообщили в администрации города Тюмени.