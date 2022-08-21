В Голышманово местные жители взяли благоустройство села в свои руки

Инициативные жители села Малышенка Голышмановского округа реализуют социальный проект "Малышенка – наш общий дом". Он направлен на благоустройство территории. За эти годы активисты сообща облагородили въезд в село, организовали три зоны отдыха и создали несколько новых арт-объектов. Второй год подряд они благоустраивают парк здоровья за местной школой.

- Планируем в нашем парке сделать детскую площадку: установим качели-балансир, сделаем лабиринт и дорожку из деревянных столбиков для детей. Также подготовим квест-игру, во время которой ребята смогут познакомиться с флорой и фауной Тюменской области, освоят азы выживания в чрезвычайных ситуациях и навыки туризма. Мы уже заказали оснащение для квеста, – рассказала руководитель проекта " Парк Здоровья" Елена Безуглова. – Оборудуем в парке места для отдыха. Ещё хотим сделать там большие шахматные доски из спилов деревьев. Созданную зону коворгинга будем использовать для проведения внеурочных занятий.

Открытие парка здоровья намечено на 28 августа. Активисты готовятся к встрече гостей. Очистили территорию от мусора, выкосили траву и убрали сухостой, уточнила Комсомольская правда.