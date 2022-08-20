Как спасти урожай от заморозок, рассказали тюменским дачникам

Первые августовские заморозки – проблема для огородника. Они могут ударить, когда урожай собран еще не полностью.

- Наибольший вред заморозки наносят свёкле. Она растёт в земле до последнего, накапливая массу, витамины и сахар, поэтому я стараюсь убирать её как можно позже – и иногда дотягиваю до первых заморозков, - рассказывает дачница со стажем Марина Матвеева. –

Поэтому когда в прогнозе погоды появляется сообщение о холодах – из овощей первым делом всегда надо спасать свеклу. Тыква, как и все бахчевые, – южная культура, и заморозки ее убьют. Чтобы сберечь – закройте её толстым слоем агроволокна. В укрытии тыква способна пережить ночные заморозки – а с утра ее можно спокойно убрать при плюсовой температуре. За морковь и капусту можете не волноваться, эти овощи спокойно переносят заморозки, сообщает АИФ-ТЮМЕНЬ.