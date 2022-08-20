Больше идей и маршрутов предлагает туристам Тюменская область

15 местных туроператоров на сегодня занимаются созданием туристического продукта в Тюменской области. При этом с каждым годом увеличивается и число маршрутов, и количество новых объектов показа.

- Сейчас у нас пять брендовых туристических маршрута, которые уже оценили, как жители области, так и гости нашего региона, - рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов. - Это, что называется костяк тюменского туризма: маршруты, связанные с Тюменью, Тобольском, царской династией и нашими термальными источниками. Всего же туроператоры сейчас предлагают более 60 различных экскурсий.

С каждым годом их становится больше. Они меняются, добавляются новые объекты осмотра. Здесь главное найти и уметь рассказать интересную историю. Будь то тюменская торговля на примере ЦУМа, где можно окунуться в советское прошлое и узнать много интересного об ушедшей эпохе, или Тюмень купеческая.

В этом году помимо закулисья ЦУМа для посещения открыты тобольский агротуристический комплекс "Золотая подкова", этнопарк "Юрибей" и глэмпинг "Сота-парк" в Тюменском районе.

По материалам Агентства туризма и продвижения Тюменской области.