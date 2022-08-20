На четыре тысячи безработных в регионе приходится 28 тысяч вакансий

Сегодня работодатели Тюменской области предлагают более 28 тысяч вакансий. Это на 4 тысячи больше, чем в начале года.

Алёна Петунина по образованию менеджер. Однако в этой сфере не работала. Зато была продавцом, сотрудником почты и кухонным работником в школьной столовой. Сейчас девушка решила изменить жизнь и получить новую профессию.

"Хотелось бы отучиться на мастера маникюра. Я давно мечтала. У меня сестра работает в сфере красоты. Я тоже решила осуществить мечту. Создаёшь красоту, кого-то радуешь", - говорит Алена.

Наталья Васькина тоже училась на менеджера. Только сферу деятельности не меняла. В отличие от места работы. Несколько лет она трудилась в организации по обслуживанию финансовых компаний. Месяц назад устроилась в службу эксплуатации береговых объектов. Попасть сюда помогли в центре занятости.

"Когда ты приходишь на биржу, то уже уверен в том, что тебя трудоустроят на хорошее рабочее место. Когда ищешь сам, то очень много появляется работодателей, которые готовы предложить неофициальное трудоустройство или чёрную заработную плату".

Самые востребованные специалисты на тюменском рынке труда - в сфере услуг, строительстве, торговле и сельском хозяйстве.

Инвалидам, многодетным мамам и тем, кто не имеет профильного образования, работу найти сложнее. Но в поиске тюменцам готовы помочь. Например, предложить бесплатную переподготовку или обучение.

"Если при обращении в центр занятости в течение 10 дней найти подходящий вариант работы специалистам центра занятости не удалось, гражданин признаётся безработным и ему выплачивается пособие. От 1 500 до 12 792 рублей. Это зависит от стажа, квалификации гражданина", - рассказал Вслух.ру Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.