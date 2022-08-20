Когда лень — это плохо, а когда хорошо, рассказали тюменцам

В субботу, 20 августа отмечается Всемирный день лени. Психолог из Тюмени Юлия Степьюк рассказала, когда лень — это нормально, а когда стоит беспокоиться.

С психологической точки зрения, лень или нежелание что-либо делать, это совершенно нормально. Сравнить это явление можно с аппетитом. Само по себе оно естественно, но крайности могут быть опасны.

Влияет на количество наших сил и физиология. Например, питание. Большое количество углеводов в рационе сделает человека вялым. Этим же чревато и употребление никотина и алкоголя, так как при насыщении организма токсинами активность снижается.

– Лень – это также признак усталости: физической, эмоциональной или умственной. Лень с психологической точки зрения может быть признаком пассивной агрессии или желанием кому-то отмстить, – рассказывает Юлия Степьюк.

По словам специалиста, наша психика достаточно "умная" и не спускает сразу всю энергию. Например, если вам лень заниматься спортом, возможно, у вас просто нет ресурса. Это повод проанализировать свою жизнь. Можно ли из нее убрать лишние действия, лишних людей, скорректировать какие-то моменты. После этого лень может пройти.

Апатичность может быть признаком депрессии. В таком случае, человек практически всегда спит или лежит, а время на хобби и общение с близкими сокращает. Тогда следует посетить психиатра или психотерапевта.