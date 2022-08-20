На фестивале "МЕДиана" в Тюмени пройдут лекции и открытые тренировки

Фестиваль здоровьесбережения "МЕДиана" пройдет в Тюмени с 27 августа по 17 сентября. Горожан пригласят на открытые спортивные тренировки и лекции. Их проведут сотрудники Тюменского ГМУ, представители практического здравоохранения и волонтеры-медики.

По информации пресс-службы медвуза, участникам фестиваля расскажут о здоровом питании, рациональной физической активности, профилактике ВИЧ-инфекции, нюансах вакцинации.

Мероприятия будут проходить по субботам в 15 часов и воскресеньям в 12 часов на территории сквера Моисеенко и других городских общественных пространств, в корпусах Тюменского медицинского университета (ул. Одесская, 54).

"Здоровьесберегающие мероприятия мы проводили и ранее, но в этот раз значительно увеличили масштаб. Выросло количество активностей, добавились спортивные площадки. Расписание мероприятий фестиваля будет еженедельно обновляться на сайте Тюменского медицинского университета и в соцсетях вуза", - рассказала начальник управления молодежной политики Тюменского медицинского университета Елизавета Кунгурова.

Фестиваль стартует в сквере Моисеенко 27 августа в 12 часов, уточнила Тюменская линия.