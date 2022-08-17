Ещё 25 сотрудников Тюменской авиабазы вернулись из Югры домой

Лесной пожар в Государственном заповеднике "Малая Сосьва" ликвидирован 15 августа на площади, пройденной огнем, 13 200 га.
Огнеборцы Тюменской авиабазы с 3 августа работали в Югре на тушении этого сложного пожара. Помощь была направлена в связи с ухудшением лесопожарной обстановки на территории заповедника.
Специалисты Тобольского и Уватского авиаотделений Тюменской авиабазы совместно с другими подразделениями авиалесоохраны отработали на тушении пожара в заповеднике 3550 часов.
В связи с труднодоступностью прокладывать минерализованные полосы приходилось вручную. Огнеборцы засыпали очаги пожара грунтом, убирали опасные деревья, разбирали завалы.
Доставка воды к кромке пожара для наполнения ранцевых лесных огнетушителей была затруднена отсутствием в зоне тушения источников воды.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru