Ещё 25 сотрудников Тюменской авиабазы вернулись из Югры домой

Лесной пожар в Государственном заповеднике "Малая Сосьва" ликвидирован 15 августа на площади, пройденной огнем, 13 200 га.

Огнеборцы Тюменской авиабазы с 3 августа работали в Югре на тушении этого сложного пожара. Помощь была направлена в связи с ухудшением лесопожарной обстановки на территории заповедника.

Специалисты Тобольского и Уватского авиаотделений Тюменской авиабазы совместно с другими подразделениями авиалесоохраны отработали на тушении пожара в заповеднике 3550 часов.

В связи с труднодоступностью прокладывать минерализованные полосы приходилось вручную. Огнеборцы засыпали очаги пожара грунтом, убирали опасные деревья, разбирали завалы.

Доставка воды к кромке пожара для наполнения ранцевых лесных огнетушителей была затруднена отсутствием в зоне тушения источников воды.