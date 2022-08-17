Тюменские спасатели прошли спецподготовку

ГКУ ТО "Тюменская областная служба экстренного реагирования"

В начале августа спасатели Тюменского, Ишимского и Тобольского поисково-спасательных отрядов приняли участие в учениях "Долина-2022", которые являются частью подготовки спасателей.

Целью учений была отработка и совершенствование опыта нахождения, проживания и жизнедеятельности в природной среде в круглосуточном режиме, навыков ориентирования в условиях незнакомой местности и воздействия различных негативных факторов природной среды, включая санитарно-эпидемиологические, приемов и способов проведения аварийно-спасательных работ, достижения слаженности действий поисково-спасательных подразделений, при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Учения основаны на самостоятельном участии личного состава профессиональных поисково-спасательных подразделений в организации и проведении поисковых мероприятий и различных видов аварийно-спасательных работ в природной среде, в максимально реальных условиях моделируемых чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и ее развития на больших участках пересеченной горно-лесистой и болотной местности в условиях максимально приближенных к реальным.

Учения проводились на территории Тюменского и Исетского районов Тюменской области, площадь территории проведения учений составила примерно 460 кв.км.

В ходе проведения учений спасателям было необходимо выполнить задания: поисково-спасательные работы на воде, поисково-спасательные работы в природной среде и ликвидация последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера.

С поставленными задачами все поисково-спасательные подразделения справились успешно.