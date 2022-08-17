Три тюменских педагога вышли на этап всероссийский этап конкурса "Сердце отдаю детям"

По итогам работы жюри федерального заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" определены 90 участников из 46 регионов Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, которые прошли в финальный (очный) этап конкурса. В их числе трое представителей Тюменской области:

Каргин Александр Юрьевич, тренер-преподаватель МАУ ДО детско-юношеская спортивная школа №2 Тюменского муниципального района, номинация "Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности.

Погорелов Виктор Павлович, тренер МАУ Спортивная школа "Центр спортивного танца" города Тюмени, номинация "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью".

Панина Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦРТДиЮ "Грант" Тюмени, номинация "Педагог-наставник в дополнительном образовании".

Финал пройдет очно с 19 по 23 сентября в Красноярске. Конкурсантам предстоит пройти еще немало испытаний на пути к победе: проведение открытого мастер-класса "Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании", импровизационный конкурс "Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей и талантов детей". Тем, кто успешно преодолеет и эти испытания, посчастливится стать участником индивидуального "Педагогического многоборья".

Финалом конкурса станет "Высшая Лига дополнительного образования детей" – профессиональный диалог с представителем Минпросвещения России. Это свободная педагогическая дискуссия по актуальным вопросам развития сферы дополнительного образования детей с представителем Министерства просвещения Российской Федерации.