Тюменские депутаты продолжают работать с обращениями горожан

Депутаты Тюменской городской думы продолжают работ в своих избирательных округах и оперативно реагировать на обращения жителей города.

Так, после вмешательства депутата Антона Терехина безопасной для пассажиров сделали остановку "ул. Максима Горького". Ранее горожане жаловались, что автомобили проезжают вблизи стоящих на остановке, а сама платформа никак не огорожена от дороги. Теперь посадочная площадка находится на безопасном расстоянии от проезжей части и чуть выше дороги, чтобы автомобилисты не могли на нее заехать. "Одновременно с работами по переобустройству остановочного комплекса устранили еще одну причину нареканий пешеходов и водителей – два подряд расположенных нерегулируемых пешеходных перехода. Сейчас действует один регулируемый пешеходный переход вызывного действия", – рассказал депутат.

Заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов вместе с жильцами осмотрел обновленный двор на Московском тракте, 143. Работы проводились в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", по плану объект должны были сдать в ноябре 2022 года, на рабочие смогли выполнить работы раньше срока. "Жители уже оценили качество работ и остались довольны – это самое главное! Спасибо всем, кто принимал участие в обустройстве дворовой территории: строил, поддерживал, вносил предложения. В итоге тюменцы получили еще одно комфортное место для отдыха, а наш город стал еще лучше", – отметил Дмитрий Осипов.

Депутат Александр Григорьев в ходе рабочей поездки с руководителем управы Восточного округа Евгением Трилем и председателем собственников многоквартирных домов микрорайона "Юбилейный" Оксаной Елишевой обсудил проблемы жителей своего избирательного округа. В частности, речь шла о переходах через теплотрассу. Мостик в районе дома №168 по ул. Широтной нужно срочно ремонтировать, жители микрорайона просят обустроить дополнительный переход в районе дома №172 по ул. Широтной. "Рассмотрение и обсуждение актуальных вопросов с выездом на место приносит пользу горожанам", – уверен депутат.