В Заводоуковске оборудуют виртуальный концертный зал

11 августа Министерство культуры Российской Федерации назвало имена субъектов-победителей конкурсного отбора на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов в 2023 году. На территории Тюменской области новую площадку откроют в Заводоуковске.
В текущем году для участия в конкурсе было подано 211 заявок от 60 субъектов Российской Федерации. Победителями конкурса признаны 80 учреждений из 47 регионов страны.
Дворец культуры был открыт в Заводоуковске в 2011 году. Здесь проходят праздники национальных культур, фестивали и концерты самодеятельного и народного творчества, разнообразные конкурсы. Ведут работу творческие коллективы разной направленности: вокальные, хореографические, инструментальные, есть собственный театральный коллектив.
Виртуальный концертный зал откроют в 2023 году. Напомним, в Тюменской области уже работают 32 зала, в каждом муниципальном образовании открыта минимум одна площадка. ВКЗ позволяют показывать концерты ведущих площадок региона и России.
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