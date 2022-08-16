В Комсомольском сквере Тюмени проведут Вальс офицеров

В воскресенье, 21 августа, в День офицера России, в областной столице пройдет Вальс офицеров.

Акция начнется с возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь" в 11.00 на Исторической площади (ул. Ленина, 2). Затем в Комсомольском сквере в 13.00 состоится сам Вальс офицеров и концерт духового оркестра МЧС. Завершится праздник на интерактивных площадках с выставкой военных экспонатов, электронным тиром, выставкой ретро-автомобилей, музеем УМВД, площадкой ГИБДД.

"День офицера России – праздник, объединяющий командный состав всех силовых структур страны. Его стали отмечать совсем недавно, несколько лет назад. Мероприятие, сплотившее огромное число наших сограждан, посвятивших жизнь службе народу и стране, пользуется большой поддержкой, как со стороны общества, так и государства", - отмечают в администрации города.