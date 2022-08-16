Приемная кампания в кружки и секции начнется через 5 дней

Зачисление детей в спортивные школы, детско-юношеские центры, школы искусств и т.д. с этого года проходит в два этапа:

- На первом (с 20 августа по 1 сентября) – зачисляются дети, впервые претендующие на получение услуг дополнительного образования за счет государственных средств в новом учебном году.

- На втором (с 1 сентября) проводится донабор детей на общих основаниях при условии наличия свободных бюджетных мест, оставшихся после завершения первого этапа. Зачисление проводится в порядке очередности подачи заявлений.

Все заявления на зачисление детей на программы дополнительного образования оформляются через "Навигатор дополнительного образования" - edo.72to.ru. Здесь же автоматически формируется единый реестр согласно очередности подачи заявлений. Сформировать заявку на портале можно самостоятельно, не выходя из дома, либо обратиться в учреждение дополнительного образования, где специалисты помогут оформить заявление также через "Навигатор".

Новые правила приема детей распространяются только на те программы, срок реализации которых составляет 72 часа и более, с оплатой за счет бюджетных средств или в рамках системы ПФДО. Запись в региональные и муниципальные учреждения дополнительного образования на программы, не попадающие под эти требования, осуществляется в прежнем режиме.

Если ребенок ранее был зачислен на программы со сроком реализации более года, он продолжает обучение до их завершения на условиях, указанных в договоре. Повторного зачисления на эти программы не требуется.

Новая модель будет действовать постоянно и совершенствоваться с учетом практики.