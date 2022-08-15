В Тюмень на спортивные сборы приедут 46 детей Краснодонщины

Фото пресс-службы Краснодонской администрации.

Дети из спортшкол Краснодона и Краснодонского района ЛНР 14 августа выехали в Тюменскую область на спортивные сборы. Отдыхать, оздоравливаться и тренироваться они будут в загородном центре "Энергетик".

"14 августа 46 юных спортсменов, занимающихся в спортивных школах города Краснодона и Краснодонского района на отделениях футбола, каратэ, греко-римской борьбы, художественной гимнастики, вместе со своими тренерами отправились на двухнедельный отдых и оздоровление в Тюменскую область", сообщает пресс-служба Краснодонской администрации.

Для ребят будут организованы учебно-тренировочные сборы и много интересных встреч. Лес, воздух и вода создадут благоприятную обстановку для качественного восстановления здоровья детей и зарядят их энергией для новых спортивных побед, уверены в ЛНР.