К началу учебного года готовится тюменская Госавтоинспекция

В преддверии нового учебного года Госавтоинспекция Тюменской области предпримет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности детей.

По статистике, ежегодно количество ДТП с участием детей возрастает в августе - сентябре, когда дети и подростки возвращаются после летнего отдыха.

В рамках профилактического мероприятия "Внимание – дети!" с 15 августа по 11 сентября сотрудники ГИБДД проведут акции, флешмобы и инструктажи с детьми и их родителями в местах массового нахождения, дворовых территориях, вблизи школ, а также у пешеходных переходов.

Сотрудники ГИБДД, родительская общественность и волонтеры напомнят юным участникам дорожного движения как правильно и безопасно перейти через дорогу, призовут водителей быть внимательнее к детям на дорогах. Особое внимание будет уделено соблюдению водителями правил перевозки детей, режима отдыха и скоростного режима. В связи с массовым возвращением жителей северных округов из отпусков домой, в третьей декаде августа автоинспекторы проведут мероприятие "Дорога домой". Будут проведены инструктажи по правилам безопасной перевозки детей-пассажиров, организованы тренинги по использованию детских удерживающих устройств в местах отдыха водителей.

В преддверии 1 сентября дорожные полицейские вместе с органами исполнительной власти, образовательными организациями и родительским активом проведут мониторинг обустройства пешеходных переходов вблизи мест массового притяжения детей, обследуют дорожные условия возле школ и детских садов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.