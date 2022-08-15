В августе стартует новый сезон бесплатных лекций

Новый сезон бесплатных образовательных лекций "КонцептХаб" в Тюмени открывает китаевед-публицист и автор книги "Китайская власть" Николай Вавилов. Он выступит с темой "Китай вчера, сегодня, завтра — тренды китайской социальной и экономической жизни" в субботу, 27 августа, в 14.00. О месте проведения организаторы сообщат позже. Чтобы попасть на лекцию, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Николай Вавилов в течение десяти лет учился и работал в различных регионах Китая, является советником директора Института Китая и современной Азии при Российской академии наук. Также новый спикер проекта "КонцептХаб" ведет канал в Telegram "Китай – Николай Вавилов" со свежими новостями экономики и политики, который собрал более 130 тысяч подписчиков.— Проект "КонцептХаб" — это отличная возможность узнать что-то новое из совершенно разных областей. В этом году мы планируем пригласить специалистов естественно-научного блока и сферы общественных наук, а начать сезон решили с актуальной, как и всегда, темы. Ждем всех желающих, — рассказала руководитель проекта Виктория Елизарова. Проект "КонцептХаб" проводится при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

По материалам департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.