В Заводоуковске открыли скульптуру "Вальс уносит от войны куда-то…"

В Заводоуковске состоялось открытие скульптурной композиции "Вальс уносит от войны куда-то…", она стала третьим памятником на площади у краеведческого музея, рассказывающим о вехах истории округа.

Композиция посвящена молодым заводоуковцам, ушедшим на фронт. В годы Великой Отечественной войны на территорию была эвакуирована Первая Московская спецшкола ВВС. В школе работали родители знаменитой в будущем советской поэтессы Юлии Друниной. Учениками школы были будущие космонавты Владимир Комаров и Лев Демин. Уроженец Заводоуковска скульптор Дмитрий Маколкин вдохновился стиховторением Друниной "В эвакуации", которая вместе с космонавтом Владимиром Комаровым послужила прообразом памятника.

На открытии памятника глава округа Светлана Касенова отметила, что администрация уделяет большое внимание увековечиванию истории родной земли через судьбы людей, патриотическому воспитанию молодежи. На прошедшей неделе установлены памятные доски Герою Социалистического труда Маркову Г.М. и первооткрывателю тюменской нефти Урусову С.Н.