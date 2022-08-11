Улица имени Сергея Корепанова появится в Тюмени

Улица в честь председателя Тюменской облдумы Сергея Корепанова может появиться в Тюмени, заявил глава региона Александр Моор на пресс-конференции в честь 78-летия Тюменской области.

Губернатор отметил, что решение о присвоении одной из городских улиц имени известного политика региона будет принято совместно с администрацией города.

Сергей Евгеньевич Корепанов - большой политик, известный государственный деятель, он был спикером регионального парламента с 1998 по 2022 годы. Под его руководством создана надлежащая законодательная база, по оценке экспертов - одна из лучших среди субъектов Российской Федерации. Это был мудрый управленец, добрый, порядочный, отзывчивый человек, который пользовался безусловным уважением у всех, с кем его сводила жизнь. 28 июня 2022 года Корепанов скоропостижно скончался, проводить политика в последний путь пришли тысячи людей, сотни телеграмм со словами соболезнования были направлены родным и в адрес Тюменской областной думы.