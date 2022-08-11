Тюменцы на форуме "УТРO" выиграли более 800 000 рублей на реализацию своих идей

В грантовом конкурсе форума "УТРО" оценивались 96 проекты из разных городов России, в том числе 14 тюменских.
Четыре тюменских проекта получал грантовую поддержку:
Онлайн-приложение по основам выживания "Найти выход" — 500 000 рублей (Радик Хуснутдинов)
Проект по профилактике ожирения и борьбе с ним среди детей "ПрофЕдок" — 38 000 рублей (Эвелина Жембровская)
Проект "ВакциНация — будущее нации!" — 220 000 рублей (Алексей Антонов)
Фестиваль "Тёплые коты: поколения, сплочённые добром" по вовлечению молодёжи в добровольчество — 80 000 рублей (Дмитрий Пронин).
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