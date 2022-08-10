Тюменских детей с диабетом обеспечили системами непрерывного мониторинга глюкозы

Все дети с сахарным диабетом в Тюменской области обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, помощь оказана 464 ребенку, сообщает информцентра правительства ТО.

Cредства выделены из областного бюджета, системы непрерывного мониторинга глюкозы закуплены в соответствии с потребностью. Датчики и сенсоры для мониторинга глюкозы выдают по врачебному назначению.

Александр Моор: каждый нуждающийся маленький пациент с сахарным диабетом в Тюменской области получит аппарат непрерывного мониторинга глюкозы

В декабре 2021 года губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире прямой линии заявил, что регион обеспечит больных сахарным диабетом детей такими аппаратами, на тот момент отмечалось, что в год для одного ребенка мониторинг обходится в 250 тысяч рублей. В начале февраля этого года на закупку системы было выделено более 100 миллионов рублей.