Спецназ Росгвардии в Тюмени рассказал подросткам из ЛНР, как работают штурмовые группы

Фото - пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Отдыхающие в центре "Аванпост" луганские подростки познакомились с сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Тюменской области на базе спецподразделения, встреча прошла в рамках всероссийского патриотического проекта "Своих не бросаем", сообщает пресс-служба ведомства.

Ребята - участники военно-патриотического объединения "Почетный пост № 1" Краснодонского района ЛНР занимаются спортом, изучением военной истории и медицины. В Тюмень они прибыли, чтобы на месяц стать участниками смены оборонно-спортивного лагеря "Ратники".

"Подростки узнали о задачах бойцов, специфике службы в спецподразделении, познакомились с боевой работой штурмовых групп и посетили музей отряда, где узнали о подвигах героев, которые ценой своей жизни выполнили служебных долг. В завершение встречи дети поблагодарили наставников за познавательное мероприятие, а также выразили искренние слова признательности за то, что не оставили в беде и встали на защиту мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик", - отмечают в пресс-службе.