Казачий "Благовест" 14 августа ждет гостей на тюменской набережной

Фестиваль казачьей культуры "БЛАГОВЕСТ" пройдет в Тюмени 14 августа ан площадке у "Конторы пароходства".
На фестивале можно окунуться в самобытную культуру и традиции сибирских казаков, на мероприятии ожидается не менее двух тысяч гостей и около ста творческих коллективов и артистов.
В программе концерт казачьей песни и удалые казачьи танцы, показательные выступления по фланкировке казачьей шашкой и нагайкой, мастер-классы для детей и взрослых, спортплощадка "Казарла" по рубке шашкой, а также выставка музея Отдельского казачьего общества Тюменской области: оружие, военные мундиры, снаряжение.
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