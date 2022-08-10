Тюменский ОНФ попросил губернатора к 2023 году решить вопрос с местами для купаний

Представители регионального отделения Народного фронта провели рейд по водоемам и пляжам Тюмени, после чего направили обращение губернатору Тюменской области с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении в 2023 году количества мест для купания и отдыха в регионе.

Горожане постоянно сетуют на нехватку официальных мест для купания, ситуация с годами только усугубляется. В черте Тюмени 11 водоемов, купаться разрешено только в трех, у остальных разрешен только отдых. Для 828 тыс. человек этого явно недостаточно, люди вынуждены отдыхать на диких пляжах, иногда такой досуг приводит к трагическим последствиям, отмечают в ОНФ и приводят печальную статистику: "только в этом году на водоемах погибли шесть человек".

В ОНФ пояснили, что обращение к губернатору содержит просьбу "создать "дорожную карту" по обеспечению населения пляжами, где можно будет безопасно купаться и принимать солнечные процедуры".