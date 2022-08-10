В Тюмени откроют движение по второй полосе путепровода на пересечении Обхода и Червишевского тракта

Считанные часы остались до полного затвердения полимер-металлического деформационного шва. А это значит, что уже после обеда подрядная организация начнёт переставлять ограждение и к вечеру откроет движение по второй полосе путепровода на пересечении Обхода Тюмени и Червишевского тракта, сообщает ГУС ТО.

На прошлой неделе было принято решение изменить график ремонта путепровода на Червишевском тракте. Изначально планировалось до конца месяца одновременно отремонтировать обе перекрытые полосы. Однако подрядчик сосредоточил силы на левой полосе, чтобы открыть её раньше срока. Погода позволила оперативно выполнить работы.