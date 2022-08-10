"Двойное добро": доноры помогут купить ранцы для первоклассников

Тюменская "Молодая Гвардия" 10 августа открыла регистрацию на участие в акции "Двойное добро", участники которой должны сдать кровь. и полученные за это деньги передать на покупку ранцев и школьных принадлежностей для первоклассников.

Акция пройдет в Областной станции переливания крови 17 августа.

Замруководителя тюменского отделения "Молодой Гвардии" Владимир Соколов:

Акцию "Двойное добро" мы реализуем регулярно. За время ее проведения мы сдали 50 литров крови. В прошлом году мы передавали школьные наборы детям из малоимущих семей, а в этот раз наша команда приняла решение объединить два добрых дела. Уточню, что подарки первоклассникам мы передадим в конце августа.

Всем желающим принять участие в акции необходимо предварительно сходить в центр переливания крови и сдать анализы, при себе тюменцам необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Регистрацию и более подробную информацию об акции можно запросить у проект-менеджеров в личных сообщения группы Молодая Гвардия|Тюмень.