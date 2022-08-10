ТИУ зачислил 2525 абитуриентов на бюджетные места

Фото из архива https://vk.com/industrial_u

Тюменский индустриальный университет на 100 % закрыл набор на бюджетные места очной формы обучения на программы бакалавриата и специалитета. Принято 2525 абитуриентов, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

"Абитуриенты, теперь уже первокурсники! Вас ждет насыщенная студенческая жизнь, наполненная яркими событиями. Начнется она с дебютов первокурсника, капустников и посвящений. Конечно, и без бессонных ночей перед экзаменами не обойдется, но за 4 года обучения вы обретете новые навыки, новых друзей и профессию! Увидимся с вами на торжественной линейке 1 сентября. А сейчас отдыхайте, успевайте накопить силы перед учебным годом и не волнуйтесь — вы сделали правильный выбор!" - написала в своем Telegram-канале ректор вуза Вероника Ефремова.