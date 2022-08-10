ТюмГУ на бюджетные места принял 1418 первокурсников

Студентами ТюмГУ по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения уже стали 2593 человека, из них 1418 первокурсников будут учиться за счет бюджетных ассигнований. Средний балл ЕГЭ по вузу для бюджетников в этом году составил 77,8.

Самые высокобалльные абитуриенты поступили на журналистику (средний балл 90,2), зарубежное регионоведение (90), юриспруденцию (89,83), экономику (89,5), международные отношения (89,5), судебную и прокурорскую деятельность (89,2).

В числе лидеров по качеству бюджетных абитуриентов оказались Институт государства и права, Финансово-экономический институт, Институт социально-гуманитарных наук, Школа перспективных исследований (SAS), Институт психологии и педагогики.

По сравнению с прошлым годом увеличился средний балл на социологию, туризм, ландшафтную архитектуру, математическое обеспечение и администрирование информационных систем.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук:

Эта приемная кампания стала испытанием на прочность для университетов. Увеличение бюджетных мест на фоне сокращения количества ребят, сдававших профильные математику, физику, географию и другие естественно-научные предметы, заставляли нас очень аккуратно следить за событиями, работать фактически с каждым абитуриентом индивидуально. У нас несущественно просел ЕГЭ, в том числе из-за ограничения принятия ребят из других регионов: не хватает мест в общежитиях, а запрос и интерес к нам большой. Это, к слову, о необходимости строительства межвузовского кампуса. Но мы закончили этап приема в бакалавриат и специалитет на бюджет достойно. Все места заняты сильными абитуриентами.

Достаточно представительна география первокурсников. В ТюмГУ на бюджет поступили 448 ребят из 43 регионов России. Самыми востребованными у них оказались направления, реализующиеся в Институте математики и компьютерных наук.

ТюмГУ также выбрали для получения высшего образования 314 иностранных граждан. Больше всего представителей дальнего и ближнего зарубежья поступило в Институт математики и компьютерных наук, Институт биологии и Институт наук о Земле.

Филиалы ТюмГУ в Тобольске и Ишиме на бюджетной основе приняли 480 студентов на очную и заочную формы обучения.