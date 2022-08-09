Моор вручил ишимским пожарным награды за мужественный поступок

16:46 09 августа 2022
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Двое пожарных Тюменской области Иван Покатилов и Евгений Игишев удостоены знака отличия "За мужественный поступок", награды им вручил губернатор Александр Моор. 

Сотрудники МЧС, возвращаясь с дежурства в Ишиме, обратили внимание на мужчину, который потерял сознание, при падении на землю ударился головой. Иван проверил пульс и дыхание, понял, что признаков жизни нет и приступил к вентиляции легких. Евгений вызвал скорую помощь и присоединился к спасению, начав прямой массаж сердца. Молодым людям удалось реанимировать мужчину.

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