Моор вручил ишимским пожарным награды за мужественный поступок

Двое пожарных Тюменской области Иван Покатилов и Евгений Игишев удостоены знака отличия "За мужественный поступок", награды им вручил губернатор Александр Моор.

Сотрудники МЧС, возвращаясь с дежурства в Ишиме, обратили внимание на мужчину, который потерял сознание, при падении на землю ударился головой. Иван проверил пульс и дыхание, понял, что признаков жизни нет и приступил к вентиляции легких. Евгений вызвал скорую помощь и присоединился к спасению, начав прямой массаж сердца. Молодым людям удалось реанимировать мужчину.