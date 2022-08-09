В детской библиотеке презентуют выставку ко Дню области

В честь Дня Тюменской области детская библиотека имени Лагунова открывает книжно-иллюстративную выставку "Тюменский край, родимый край!" 12 августа в 10:00.

Библиотекари расскажут о самых красочных и интересных книгах о Сибири и ее столице из фонда библиотеки и проведут игровую программу на знание истории родного края. Выставка будет работать с 9 по 26 августа. Вход свободный.