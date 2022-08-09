Тюменцам предлагают сняться в массовках для художественного фильма

Съемки приключенческого фильма "Вахтовый метод" с известными артистами страны в Тюмени начнутся в сентябре. Жители города могут присоединиться к созданию киноленты и стать актерами массовых сцен. Для участия необходимо подать заявку.

Главные роли в "Вахтовом методе" сыграют российские актеры, имена которых пока не разглашаются. Авторы приглашают тюменцев для участия в массовых сценах фильма. Для работы на площадке нужны артисты разного возраста, в том числе и дети.

"На съемочной площадке актеров ожидает 12-часовая рабочая смена и возможность поработать со знаменитыми артистами. Попробовать себя может любой желающий, мы рассматриваем совершенно разные типажи", — сообщили в пресс-службе "База Медиа".

Дебютный комедийный фильм тюменского режиссера Алексея Южакова — история вахтовика Анатолия, который готовится стать отцом. По дороге на вахту главный герой встречает беспризорника Колю. Он вынужден доставить мальчика в Когалым целым и невредимым. На кону у Анатолия жена, работа и будущее. Картина популяризирует семейные, гуманистические и патриотические ценности.

Производством фильма занимается тюменская киностудия "База Медиа". В 2021 году команда получила финансирование от Министерства культуры Российской Федерации на съемки полнометражного "Вахтового метода". Продюсерами картины выступили Андрей Зубов, Маргарита Посадских и Анна Румянцева, а художественным руководителем стал российский режиссер Алексей Нужный.