В ОКБ-2 зафиксировали исторический рекорд по обращениям пациентов за неотложной помощью

Понедельник для Областной клинической больницы №2 стал самым массовым по обращениям. Только во взрослое приемное отделение за экстренной и неотложной помощью обратились 845 тюменцев. Это рекорд с момента открытия больницы, отмечают в пресс-службе ОКБ-2.

Рост обращений отмечается по всем профилям. Однако востребованность офтальмологов тоже достигла рекордного значения. За сутки помощь оказана 110 пациентам, в основном, по поводу воспалений и инородных тел в глазу. Специалисты ещё раз напоминают тюменцам о необходимости использования защитных очков при проведении столярных, слесарных, строительных и прочих работ. а в случае травмирования глаза – незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Любые попытки справиться с проблемой самостоятельно могут усугубить ситуацию.

Антон Терёхин, руководитель службы оказания экстренной и неотложной медицинской помощи Областной клинической больницы №2:

Порой мы сами удивляемся, как на скромных площадях, рассчитанных на вдвое меньшую обращаемость, умудряемся справляться с возрастающим потоком пациентов. Выручают маршрутизация, современная техника, цифровые сервисы, частичная автоматизация процессов. Но главная сила - в команде, где каждый знает простое слово "надо". И сутки напролёт работает, чтобы жители нашей Тюмени были здоровы.

Детский и взрослый стационары Областной клинической больницы №2 – единственные на юге Тюменской области, где круглосуточно оказывается медицинская помощь при травмах любой локализации. Кроме того, только здесь экстренно принимают нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги.