"Пионер" ждет детей и взрослые на бесплатные мастер-классы в "Сити Молле"

Педагоги Дворца творчества и спорта "Пионер" в субботу, с 12 до 16 часов, проведут серию бесплатных мастер-классов для тюменцев на первом этаже ТРЦ "Сити Молл", чтобы всем рассказать об "Арт-парке", "Кванториуме", Центре технических видов спорта и Эколого-биологическим центре, в которых могут заниматься юные тюменцы.

С помощью 3D-ручки мальчишки и девчонки смогут создать персонажа мультфильма "Спанч Боб", а заодно узнают о направлении "Промышленный дизайн" детского технопарка. На робототехнической площадке посетители смогут примерить на себя роль главного героя фильма "Живая сталь" и поучаствовать в поединках "Механического сумо" - почуствоваться себя воспитанниками "Робоквантума".

Участники мастер-класса от "Энерджиквантума" "Рассвет солнечной энергии" узнают о принципах работы солнечных батарей. С помощью специальных приборов, имитирующих солнце, ребята смогут зарядить настоящую солнечную панель.

Центр технических видов спорта развернет выставку моделей самолетов, созданных руками воспитанников. Участники площадки не только рассмотрят в деталях представленные макеты, но и самостоятельно соберут модель самолета-планера.

На мастер-классе от Эколого-биологического центра юные исследователи познакомятся с устройством человеческого тела, узнают о работе органов и жизненно-важных систем человека с помощью манекена. Самые пытливые участники рассмотрят в настоящий микроскоп строение микропрепаратов, а малыши смогут заняться творчеством и раскрасить анатомические рисунки.

На хореографической площадке руководители ведущих танцевальных коллективов "Пионера" расскажут посетителям о своей творческой деятельности. Родители смогут получить консультации у представителей театра танца "Возрождение", ансамбля эстрадного танца "Карнавал", арт-студии современной хореографии "DISТАНЦиЯ" и образцового ансамбля народного танца "Юность Сибири".