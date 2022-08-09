Победители и призеры школьных олимпиад Тюменской области получат премии

34 учеников 8-11 классов из семи школ Тюмени, Вагайского и Викуловского районов, ставшие победителями и призерами школьных олимпиад Тюменской области получат денежные вознаграждения за свои достижения.

Согласно постановлению регионального правительства победителям олимпиад всероссийского уровня полагается 60 000 рублей, призерам – 30 000 рублей. Призеры олимпиад международного уровня получат 70 000 рублей.

Школьники Тюменской области больше всего отличились в олимпиадах по физике — 1 победитель и 5 призеров, экономике — 2 победителя и 3 призера и немецком языке — 4 призера.

В 2021 году денежное поощрение получили 33 школьника, отмечают в информцентре правительства ТО.