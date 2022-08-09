Детсад в центре Тюмени набирает в группы детей из микрорайонов

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Один из корпусов дошкольного отделения школы № 89 по улице Мельничной, 80 готовится к открытию в сентябре и формирует 12 групп, получить направление и стать воспитанниками этого детского сада могут дети от 1,5 до 7 лет из всех микрорайонов Тюмени, сообщает администрация города.

В обновленном корпусе для дошкольников будет создана современная образовательная среда. Малышей ждут уютные организационно-развивающие, оздоровительные, игровые зоны, групповые помещения с современной мебелью и оборудованием (интерактивный пол, мобильный планетарий, мультипликационная студия, развивающие игры и конструкторы).

Записать в сад детей 2016 – 2021 годов рождения можно через портал госуслуг, подсистему "Электронный детский сад" региональной единой государственной информационной системы образования ("ЭДС" РЕГИСО) или на личном приеме у руководителя детсада.

Проконсультироваться можно по телефонам: 8 (3452) 40-35-10 (детсад), 8 (3452) 56-13-48, 56-13-47 (отдел дошкольного образования городского департамента образования).