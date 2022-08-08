Медиаэкспедиция "Победа в наших сердцах" заехала в Тюмень

Медиаэкспедиция "Победа в наших сердцах" прибыла в Тюмень, состоящая из раритетных ГАЗ М-20 "Победа", следует из Ханты-Мансийска в Брест. В воскресенье экспедиция останавливалась в Тобольске, сообщает информцентр правительства ТО.
Губернатор Александр Моор пожелал удачи участникам экспедиции, отметил, что "ребята делают большое дело. В нашем меняющемся мире не боятся громко заявлять о своей патриотической позиции. Это реальный шаг к тому, чтобы люди воспринимали историю в ее подлинном виде, чтобы антигерои не становились героями".
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