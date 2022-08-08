Научные выставки и мастер-классы для детей в Тюмени проведет Школа инженерного резерва

Школа инженерного резерва ТИУ в августе и сентябре проведет на открытых площадках города выставки научных достижений школьников.

Гости смогут увидеть, как работает шоколадный 3D-принтер, конструктор-кормушка с подсветкой, портативная мышка-принтер, электрокар, квадрокоптер и еще множество других проектов. Первое мероприятие пройдет 12 августа с 17:30 до 18:30 на площади 400-летия Тюмени.

Помимо знакомства с проектами будущих инженеров, все желающие смогут посетить мастер-классы, создать объемную фигуру с помощью 3D ручки, собрать роботов, прокатиться на электрокаре, а также получить консультации по поступлению в ШИР.

Школа инженерного резерва – центр дополнительного образования, где школьники знакомятся с азами инженерной деятельности, в нем 20 направлений: Lego-робототехника, Arduino-робототехника, Webdesign, 3D-Animation, Mechatronics, Нефтегазовое дело, Прототипирование, Графический дизайн, Беспилотные авиационные системы, Проектная химия, 3D-моделирование и другие. Стать учеником ШИРа могут школьники с 1 по 11 класс.