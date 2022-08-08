В Тюмени может появиться улица имени Хрущева

14:39 08 августа 2022
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Александр Хрущев – генерал-губернатор Западной Сибири, удостоенный звания "Почетный гражданин города Тюмени" за организацию первой в Тюмени промышленно-сельскохозяйственной выставки, его именем предлагается назвать одну из безымянных улиц города. 

 Комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети будет рассматриваться предложение о присвоении безымянным улицам в планировочном районе № 1 "Березняковский" имен лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Тюмени".

Помимо улицы Хрущева, в городе могут появиться улицы имени:

 Прасковьи Бухаровой - бригадира-тестодела пряничного цеха Тюменского хлебокомбината;

Михаила Иванова - екатеринбургского купца, пожертвовавшего значительную сумму на переустройство Знаменской церкви в Тюмени;

Николая Рыбалова – мастера модельного цеха, трудовая жизнь которого была связана с Тюменским станкостроительным заводом;

Юрия Шешукова – токаря Тюменского судостроительного завода, одним из первых на заводе получившего специальный знак "Наставник молодежи", участника Великой Отечественной войны.

Высказать свое мнение по будущему наименованию улиц можно на портале "Я решаю!"

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