Более 17 тысяч первокурсников поступят на бюджетные места в Тюменской области

Вузам региона выделено 6 тыс. 894 бюджетных места. Как уже сообщал Вслух.ру, 3 августа закончился прием согласий на поступление от абитуриентов основной волны. Приказы о зачислении на первый курс будут опубликованы 9 августа (всего будет одна "волна"). Первые приказы — о приоритетном зачислении льготных категорий — обнародованы 30 июля.

В организациях среднего профессионального образования предоставлено 9 тыс. 415 бюджетных мест. Прием документов в ссузы продлится до 15 августа, подать заявление можно через портал госуслуг. Отметим, что результаты ЕГЭ не играют роли, только средний балл по аттестату.

Кроме того, в вузах региона есть более 7 тыс. мест для приема на платное обучение. Ежегодно устанавливается более 2,5 тыс. договорных мест для желающих поступить в ссуз, сообщает информационный центр Тюменской области.